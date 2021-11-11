«Ростову» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Логашовым

«Ростову» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности перед бывшим защитником клуба Арсением Логашовым, сообщает официальный сайт РФС.

Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление защитника в отношении «Ростова» о взыскании задолженности по компенсации за досрочное расторжение контракта и иным выплатам в полном объеме.

Ростовский клуб обязан выплатить Логашову задолженность и проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Отмечается, что запрет на клуб может быть снят в случае исполнения обязательств перед игроком.

Напомним, что «Ростов» объявил о расторжении контракта с Логашовым по соглашению сторон в июле 2021 года. Сейчас защитник выступает за «Кубань».