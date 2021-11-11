Бывший помощник Черчесова начал работать с «Химками»

Как стало известно «СЭ», на краткосрочном сборе «Химок» с командой работает бывший помощник Станислава Черчесова в сборной России Владимир Паников.

Паников с высокой долей вероятности войдет в штаб нового тренера подмосковного клуба.

51-летний Паников — тренер-реабилитолог и специалист по физической подготовке. Черчесов тренировал сборную России с 2016 года по июль 2021 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.