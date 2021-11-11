Бывший помощник Черчесова начал работать с «Химками»
13:17
Как стало известно «СЭ», на краткосрочном сборе «Химок» с командой работает бывший помощник Станислава Черчесова в сборной России Владимир Паников.
Паников с высокой долей вероятности войдет в штаб нового тренера подмосковного клуба.
51-летний Паников — тренер-реабилитолог и специалист по физической подготовке. Черчесов тренировал сборную России с 2016 года по июль 2021 года.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.
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