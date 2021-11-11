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Бывший игрок «Крыльев Советов» Ковба находится в реанимации с коронавирусом, состояние крайне тяжелое

15:13
Денис Ковба. Фото ФК «Крылья Советов»
Денис Ковба. Фото ФК «Крылья Советов»
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Надежда Ковба, жена бывшего полузащитника «Крыльев Советов» Дениса Ковбы сообщила, что ее супруг находится в реанимации из-за коронавируса.

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей, Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом ковид», — написала у себя в сторис супруга экс-игрока самарцев.

Сторис Надежды Ковбы. Фото Instagram
Сторис Надежды Ковбы. Фото Instagram

Ковба выступал за «Крылья Советов» в период с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В составе самарцев 42-летний белорус провел 260 матчей, на его счету 8 голов и 10 результативных передач. Вместе с командой он становился бронзовым призером чемпионата России.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное