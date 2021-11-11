Бывший игрок «Крыльев Советов» Ковба находится в реанимации с коронавирусом, состояние крайне тяжелое

Надежда Ковба, жена бывшего полузащитника «Крыльев Советов» Дениса Ковбы сообщила, что ее супруг находится в реанимации из-за коронавируса.

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей, Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом ковид», — написала у себя в сторис супруга экс-игрока самарцев.

Сторис Надежды Ковбы. Фото Instagram

Ковба выступал за «Крылья Советов» в период с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В составе самарцев 42-летний белорус провел 260 матчей, на его счету 8 голов и 10 результативных передач. Вместе с командой он становился бронзовым призером чемпионата России.