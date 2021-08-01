На 29-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков засчитал гол, который забил Александр Ерохин. Результативному удару зенитовца предшествовало столкновение Далера Кузяева с Понтусом Альмквистом.

Далер Кузяев классно навесил, Ерохин перевисел Терентьева и вбил мяч в дальний угол ? pic.twitter.com/TbU1CaEYiT — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 1, 2021

В ходе игры в интернете появилась видеозапись, сделанная из-за ворот ростовчан. По ней можно предположить, что Кузяев наступил сопернику на голеностоп. То есть нарушил правила. В таком случае гол зенитовцев засчитан ошибочно.

Странно, что в том моменте в действия Мешкова не вмешались его видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко.