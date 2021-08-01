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Судейство

«Ростов» — «Зенит»: первый гол гостей засчитан ошибочно?

22:08
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 29-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков засчитал гол, который забил Александр Ерохин. Результативному удару зенитовца предшествовало столкновение Далера Кузяева с Понтусом Альмквистом.

В ходе игры в интернете появилась видеозапись, сделанная из-за ворот ростовчан. По ней можно предположить, что Кузяев наступил сопернику на голеностоп. То есть нарушил правила. В таком случае гол зенитовцев засчитан ошибочно.

Странно, что в том моменте в действия Мешкова не вмешались его видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко.

Ростов — Зенит

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр