«Ростов» — «Зенит»: первый гол гостей засчитан ошибочно?
22:08
На 29-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков засчитал гол, который забил Александр Ерохин. Результативному удару зенитовца предшествовало столкновение Далера Кузяева с Понтусом Альмквистом.
Далер Кузяев классно навесил, Ерохин перевисел Терентьева и вбил мяч в дальний угол ? pic.twitter.com/TbU1CaEYiT— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 1, 2021
В ходе игры в интернете появилась видеозапись, сделанная из-за ворот ростовчан. По ней можно предположить, что Кузяев наступил сопернику на голеностоп. То есть нарушил правила. В таком случае гол зенитовцев засчитан ошибочно.
Странно, что в том моменте в действия Мешкова не вмешались его видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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