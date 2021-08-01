Александр Кержаков: «Мы не делим ребят на основных и запасных»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1).

— Игра сложилась для нас непросто. В первом тайме ребята поддались волнению, сбились на сумбур. Только оборонялись, причем в одном моменте допустили оплошность, которая привела к пропущенному голу. Второй тайм мы можем занести себе в актив. Он получился очень хороший, а первые 30 минут — просто шикарные. В концовке, правда, немного подсели. Но и ничья на выезде — неплохой результат. Мы делаем свои первые шаги в премьер-лиге и находимся в самом начале большого пути, — цитирует тренера сайт «Нижнего».

— Второй матч вы угадываете с заменой. В «Нижнем» появились свои «джокеры»?

— Мы не делим ребят на основных и запасных. Все парни, которые выходят на поле, полностью отдаются игре. Результат делает вся команда, а не отдельные игроки.