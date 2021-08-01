Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Кержаков: «Мы не делим ребят на основных и запасных»

22:11
Теги:

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1).

 — Игра сложилась для нас непросто. В первом тайме ребята поддались волнению, сбились на сумбур. Только оборонялись, причем в одном моменте допустили оплошность, которая привела к пропущенному голу. Второй тайм мы можем занести себе в актив. Он получился очень хороший, а первые 30 минут — просто шикарные. В концовке, правда, немного подсели. Но и ничья на выезде — неплохой результат. Мы делаем свои первые шаги в премьер-лиге и находимся в самом начале большого пути, — цитирует тренера сайт «Нижнего».

— Второй матч вы угадываете с заменой. В «Нижнем» появились свои «джокеры»?

— Мы не делим ребят на основных и запасных. Все парни, которые выходят на поле, полностью отдаются игре. Результат делает вся команда, а не отдельные игроки.

Урал — Нижний Новгород

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/78449/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

НОК Белоруссии объяснил причины вывоза легкоатлетки Тимановской из Токио в Минск
Стрельба произошла на севере Москвы
Видео: из-за чего Марданшин ушел с Дома-2
Тимановская рассказала о попытке принудительной депортации с Олимпиады
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр