Дубль Ерохина помог «Зениту на выезде победить «Ростов»

«Зенит» в гостевом матче одолел «Ростов» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

В первом тайме счет открыл полузащитник «Зенита» Александра Ерохин. Затем пенальти реализовал нападающий питерцев Сердар Азмун. До перерыва ростовчане смогли отыграть один мяч: свой пенальти реализовал форвард Николай Комличенко.

Во втором тайме у «Зенита» отличился полузащитник Вендел, у «Ростова» — защитник Максим Осипенко. В добавленное время Ерохин оформил дубль — 4:2.

Питерцы одержали вторую победу подряд на старте сезона. А вот «Ростов» пока не набрал ни одного очка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:2)

Голы: Ерохин, 29 (0:1). Азмун, 35 — с пенальти (0:2). Комличенко, 45+2 — с пенальти (1:2). Вендел, 75 (1:3). Осипенко, 85 (2:3). Ерохин, 90+5 (2:4).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Калинин, Осипенко, Хаджикадунич (Лангович, 89), Терентьев (Фольмер, 70), Мамаев, Хасимото, Глебов, Альмквист (Тугарев, 81), Комличенко, Байрамян.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Чистяков, 74), Дуглас Сантос, Ерохин, Барриос (Мостовой, 81), Кузяев (Кравцов, 87), Вендел (Круговой, 87), Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.

Предупреждения: Ловрен, 45+1. Осипенко, 50. Терентьев, 60. Калинин, 63. Кузяев, 80. Круговой, 90+2.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Москалев (Воронеж). Елеференко (Москва).

1 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».