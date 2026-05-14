Пономарев считает Игдисамова слишком молодым для работы в ЦСКА: «Давать шанс не стоит»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова.

39-летний Игдисамов был назначен и.о. главного тренера красно-синих 4 мая после отставки Фабио Челестини. Под его руководством ЦСКА провел два матча: против «Спартака» (0:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России и против «Пари НН» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Этому молодому мальчику давать шанс не стоит. ЦСКА — очень именитая команда, его назначение — это риск. Может, в перспективе Игдисамов и хороший тренер, но в команде нужен более авторитетный специалист. Хотя на бровке он себя ведет достойно», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26. В заключительном туре сезона красно-синие 17 мая примут «Локомотив».