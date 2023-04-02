Гаджиев считает, что в «Химках» было принято много неверных управленческих решений

Российский тренер Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, удивило ли его разгромное поражение «Химок» от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ (0:6).

«Нет. «Оренбург» проиграл 0:8, «Сочи» проигрывал 0:4. А почему меня должно удивить крупное поражение «Химок», где было принято много управленческих решений в течение короткого времени? Причем неверных. Они раз за разом принимают такие решения, которые привели к данному результату», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.

«Химки» с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» идет на восьмой строчке, набрав 32 очка.