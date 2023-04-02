Кузнецов: «Я думаю, ЦСКА тяжело вернуться в чемпионскую гонку, многое уже потеряно»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, возможно ли возвращение армейцев в чемпионскую гонку РПЛ после победы над «Факелом» в 21-м туре (2:0).

«Я думаю, тяжело вернуться в чемпионскую гонку, многое уже потеряно. «Зенит» находится на достаточно комфортном расстоянии. То, что ЦСКА выиграл — это очень хорошо. Потому что создается интрига в борьбе за второе место», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кузнецова.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. В 22-м туре чемпионата России армейцы сыграют с «Химками». Матч пройдет 9 апреля.