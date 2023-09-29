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Сегодня, 19:39

Рианчо: «Чтобы выиграть трофей, Карпину придется уйти из «Ростова»

Рианчо высказался о Карпине
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Думаю, что любому тренеры в глубине души хочется выигрывать трофеи. Карпин говорит, что ему это неинтересно? Может быть. Но, скорее всего, он лукавит. Снимает таким образом давление с себя и игроков. Понятно, что вместе с «Ростовом» очень сложно бороться за награды высшей пробы. Чтобы выиграть трофей, Карпину придется уйти из «Ростова», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В августе 2021-го он покинул команду, а в марте 2022-го вновь вернулся на пост главного тренера. На данный момент ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 9 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-chtoby-vy-igrat-trofej-karpinu-pridetsya-ujti-iz-rostova/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Рауль Рианчо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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