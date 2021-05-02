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«Ростов» — «Тамбов»: видео всех голов матча РПЛ

18:18
2 мая. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Тамбов» — 2:0. Фото ФК «Ростов»
2 мая. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Тамбов» — 2:0. Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» дома одержал победу над «Тамбовом» (2:0) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

70-я минута: гол Дмитрия Полоза

78-я минута: гол Кэнто Хасимото

«Ростов» с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 16-я строчка и 13 баллов.

Ростов — Тамбов

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