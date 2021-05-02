«Ростов» — «Тамбов»: видео всех голов матча РПЛ
«Ростов» дома одержал победу над «Тамбовом» (2:0) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.
70-я минута: гол Дмитрия Полоза
Дмитрий Полоз отличился во втором матче подряд.#МАТЧПРЕМЬЕР #РостовТамбов https://t.co/Z43zxBZ9vO— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 2, 2021
78-я минута: гол Кэнто Хасимото
Гол Хашимото.#МАТЧПРЕМЬЕР #РостовТамбов https://t.co/pZECjPsvPh— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 2, 2021
«Ростов» с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 16-я строчка и 13 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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