Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» вылетел из РПЛ после поражения от «Ростова»

18:22
2 мая. Ростов. «Ростов» — «Тамбов» — 2:0. Фото ФК «Тамбов».
2 мая. Ростов. «Ростов» — «Тамбов» — 2:0. Фото ФК «Тамбов».
Теги:

«Ростов» переиграл «Тамбов» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовчан.

Во втором тайме по голу забил нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Кэнто Хасимото.

«Ростов» одержал вторую победу подряд и набрал 43 очка, оставшись на 9-м месте в турнирной таблице.

А вот «Тамбов» после этого поражения официально вылетает из премьер-лиги. У команды осталось 13 очков, и она потеряла даже математические шансы уйти из зоны вылета.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» — 2:0 (0:0)

Голы: Полоз, 70 (1:0). Хасимото, 78 (2:0).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Козлов, 75), Осипенко, Поярков (Алеесами, 66), Хаджикадунич, Глебов, Хасимото (Мамаев, 80), Альмквист, Гигович (Махатадзе, 66), Полоз (Фольмер, 76), Соу.

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев (Климов, 74), Кайков (Гигашвили, 81), Мартынов, Алиев, Карп (Дроздов, 81), Терехов (Минаев, 67), Карапузов, Кабахидзе (Ахмаев, 81), Архипов.

Предупреждения: Карапузов, 10. Гигович, 41. Карп, 53. Хасимото, 54.

Судьи: Панин (Дмитров). Болотенков, Кобзев (оба — Москва).

ВАР: Кукуян (Сочи). Мосякин (Москва).

2 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Невозможно найти даже один плюс. Полная катастрофа». Что пишут в Чехии о разгроме от сборной России на ЮЧМ-2021
В КНР задержали корабль с семью тысячами пенисов из Нигерии
Маньяк проник в дом престарелых и изнасиловал 74-летнюю постоялицу
Кардиолог рассказал о скрытых симптомах сердечно-сосудистых заболеваний

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры