«Тамбов» вылетел из РПЛ после поражения от «Ростова»
«Ростов» переиграл «Тамбов» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовчан.
Во втором тайме по голу забил нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Кэнто Хасимото.
«Ростов» одержал вторую победу подряд и набрал 43 очка, оставшись на 9-м месте в турнирной таблице.
А вот «Тамбов» после этого поражения официально вылетает из премьер-лиги. У команды осталось 13 очков, и она потеряла даже математические шансы уйти из зоны вылета.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» — 2:0 (0:0)
Голы: Полоз, 70 (1:0). Хасимото, 78 (2:0).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Козлов, 75), Осипенко, Поярков (Алеесами, 66), Хаджикадунич, Глебов, Хасимото (Мамаев, 80), Альмквист, Гигович (Махатадзе, 66), Полоз (Фольмер, 76), Соу.
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев (Климов, 74), Кайков (Гигашвили, 81), Мартынов, Алиев, Карп (Дроздов, 81), Терехов (Минаев, 67), Карапузов, Кабахидзе (Ахмаев, 81), Архипов.
Предупреждения: Карапузов, 10. Гигович, 41. Карп, 53. Хасимото, 54.
Судьи: Панин (Дмитров). Болотенков, Кобзев (оба — Москва).
ВАР: Кукуян (Сочи). Мосякин (Москва).
2 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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