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Президент «Урала» заявил, что недоволен последними играми команды

18:13
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Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство последними играми команды в Тинькофф РПЛ.

«Урал» проиграл «Химкам» со счетом 0:1 в гостевом матче 28-го тура. Команда играла в большинстве с 15-й минуты после удаления в составе «Химок».

«Играли плохо, играли 75 минут в большинстве, имели преимущество, потому что команда имела на одного футболиста больше, но играли плохо, — цитирует ТАСС Иванова. — Лично я недоволен нашей игрой и недоволен, как мы последние игры проводим. Честно, не знаю, была ли там красная карточка, не пересматривал матч. Я считаю, что арбитр справился с судейством, оно было нормальным, никаких претензий у меня нет».

«Урал» не может выиграть на протяжении четырех игр в РПЛ. Команда с 31 очком после 28 игр занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11297427

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