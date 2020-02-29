«Ростов» сыграл вничью с «Ахматом»

«Ахмат» и «Ростов» в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России сыграли вничью — 1:1.

Гости вышли вперед на 45-й миунте — гол забил Элдор Шомуродов. Ответный мяч с пенальти на 49-й минуте встречи оформил Одисе Роши.

Отметим, что в этом матче было показано восемь желтых карточек, а к основному времени встречи добавлено 10 минут.

«Ростов» по дополнительным показателям поднялся на второе место в турнирной таблице (сразу у четырех команд по 35 очков, но у «Краснодара» еще есть игра в запасе). «Ахмат» занимает 12-е место.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:1)

Голы: Шомуродов, 45 (0:1). Роши, 49 — с пенальти (1:1).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Глушаков, Роши, Ильин, Бериша (Мбенг, 90), Харин (Исмаэл, 73), Раванелли (Иванов, 46).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Попов, Еременко, Байрамян, Норманн, Шомуродов, Зайнутдинов.

Предупреждения: Зайнутдинов, 13. Роши, 18. Норманн, 32. Хаджикадунич, 47. Харин, 70. Исмаэл, 82. Семенов, 86. Бериша, 90.

Судьи: Лапочкин. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Сухой (Люберцы). Еремин (Москва).

29 февраля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».