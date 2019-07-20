"Ростов" – "Спартак": два гола за четыре минуты

В матче 2-го тура "Ростов" – "Спартак" после первого тайма зафиксирована ничья 1:1. Команды обменялись голами за три с небольшим минуты.

Хозяева должны были открывать счет чуть раньше, чем это произошло. Ростовчане после банального выноса по флангу умчались в контратаку, Элдор Шомуродов умчался от Николая Рассказова и вырезал пас на Алексея Ионова, за которым не успел Самюэль Жиго. Александр Максименко совершил сумасшедшее спасение, отразив удар из убойной позиции.

Однако Ионов подобрал отраженный вратарем мяч и среагировало на забегание Матиаса Нормана. Норвежец, чей рывок пропустил Фернанду, сильно прострелил низом. Все защитники сконцентрировались на пролетевшем через площадь ворот мяче, благодаря чему Хорен Байрамян остался без внимания. У него было время оценить ситуацию и пробить в дальний угол.

Ответный спартаковский гол – заслуга Зелимхана Бакаева. Вступив в отбор на правой бровке, он обокрал Евгения Чернова и начал движение к штрафной. Уже там его настиг пытавшийся исправиться защитник "Ростова", и Кирилл Левников зафиксировал нарушение правил с его стороны. Исполнявший пенальти Луиз Адриану пробил вправо от себя, тогда как Сергея Песьяков бросился в противоположный угол.

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