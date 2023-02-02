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Сегодня, 21:30

«Спартак» по пенальти обыграл «Ростов» в Зимнем кубке РПЛ. Селихов взял три удара

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ростов» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Ростов» по пенальти в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти московский клуб оказался точнее — 2:1. Вратарь красно-белых Александр Селихов отразил три удара ростовчан.

В составе «Спартака» дебютировал защитник Томаш Тавареш. Он на 61-й минуте заменил Даниила Хлусевича.

«Спартак» набрал два очка и пока лидирует в Зимнем кубке РПЛ, у «Ростов» одно очко. 3 февраля в рамках турнира сыграют «Краснодар» и «Сочи». Начало матча — в 19.30 мск.

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Товарищеский матч

«Ростов» — «Спартак» — 0:0 д. в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 1:2

«Ростов»: Песьяков, Е.Чернов (Сильянов, 46), Осипенко (Шанталий, 73), Прохин (Мелехин, 46), Бочаров, Байрамян (Терентьев, 61), Уткин (Голенков, 61), Миронов (Мельников, 46), Глебов, Щетинин (Селява, 46), Лангович (Сухомлинов, 61), Комличенко (Полоз, 62).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Джикия (Рыбус, 46), Маслов (Н.Чернов, 46), Классен (Дуарте, 46), Литвинов (Пруцев, 46), Зобнин (Пяткин, 46), Зиньковский (Зорин, 46), Игнатов (Бальде, 46), Хлусевич (Тавареш, 64), Денисов (Соболев, 46), Николсон (Мелешин, 46).

Судьи: Левников. Большаков (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

2 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

Товарищеские матчи. Клубы.
02 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Ростов
1:2
Спартак
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
2
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

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 6 1 2
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