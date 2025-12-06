Шишкарев: «Если бы была предложена работа в «Спартаке», я бы с удовольствием согласился»

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о мечте возглавить футбольный «Спартак».

«Я уже не тот человек, который должен говорить категориями «мечта». Если бы такая работа была предложена, я бы с удовольствием согласился. Мечты становятся реальностью, как говорит «Газпром», — сказал Шишкарев «СЭ».

После 17 туров «Спартак» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

6 декабря красно-белые на своем поле сыграют с московским «Динамо» в 18-м туре. Начало — в 16.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.