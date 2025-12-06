«Ростов» дома обыграл «Рубин»

«Ростов» на своем поле победил «Рубин» в матче 18-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 52-й минуте с пенальти открыл Алексей Миронов. На 68-й минуте преимущество ростовчан удвоил Егор Голенков.

В концовке казанцы могли отыграть один мяч, но Игор Вуячич не реализовал одиннадцатиметровый. Перед этим хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Умар Сако.

«Ростов» (21 очко) поднялся на десятое место в РПЛ. «Рубин» идет седьмым в турнирной таблице — 23 очка.