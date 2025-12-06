«Ростов» дома обыграл «Рубин»
«Ростов» на своем поле победил «Рубин» в матче 18-го тура РПЛ — 2:0.
Счет на 52-й минуте с пенальти открыл Алексей Миронов. На 68-й минуте преимущество ростовчан удвоил Егор Голенков.
В концовке казанцы могли отыграть один мяч, но Игор Вуячич не реализовал одиннадцатиметровый. Перед этим хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Умар Сако.
«Ростов» (21 очко) поднялся на десятое место в РПЛ. «Рубин» идет седьмым в турнирной таблице — 23 очка.
Источник: Таблица РПЛ
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|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
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|
7
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|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
10
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|9
|2
|4
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|10
|
11
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|1
|6
|2
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|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
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|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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