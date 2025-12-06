«Ростов» — «Рубин»: казанцы не реализовали пенальти, хозяева остались вдесятером

«Рубин» не сумел реализовать пенальти в матче против «Ростова» в 18-м туре РПЛ — 0:2.

На 89-й минуте одиннадцатиметровый не сумел забить Игор Вуячич. Перед этим ростовчане остались вдесятером — вторую желтую карточку получил Умар Сако.