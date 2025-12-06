На стадионе «Спартака» открыли именную табличку в память о Никите Симоняне

На домашнем стадионе «Спартака» — «Лукойл Арене» — открыли именную табличку в память о бывшем нападающем Никите Симоняне.

«Я всегда, отныне и во веки веков, красно-белый!» — гласит надпись.

Легенда красно-белых ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. 24 ноября именем Симоняна была названа трибуна А на «Лукойл Арене».

Трибуна Никиты Симоняна. Фото «СЭ»

Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Симонян также возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».