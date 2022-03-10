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«Ростов» приостанавливает действие контрактов с пятью легионерами

«Ростов» приостанавливает контракты с пятью иностранными футболистами
Карен Саркисян
Корреспондент

«Ростов» приостанавливает действие контрактов с пятью легионерами, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашения будут приостановлены с Бартоломеу Баштушем, Деннисем Хаджикадуничем, Магнусом Кнудсеном, Армином Гиговичем и Понтусом Алмквистом.

Отмечается, что игроки обратились с просьбой о приостановке контрактов и клуб пошел им навстречу.

7 марта ФИФА приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостановить действие контрактов.

После 20 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-priostanavlivaet-kontrakty-s-pyat-yu-legionerami/
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2
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3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
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 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
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 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 15 1 0
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