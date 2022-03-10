«Ростов» приостанавливает действие контрактов с пятью легионерами, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашения будут приостановлены с Бартоломеу Баштушем, Деннисем Хаджикадуничем, Магнусом Кнудсеном, Армином Гиговичем и Понтусом Алмквистом.

Отмечается, что игроки обратились с просьбой о приостановке контрактов и клуб пошел им навстречу.

7 марта ФИФА приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостановить действие контрактов.

После 20 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.