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Кафанов отреагировал на новость о приостановке контрактов с легионерами «Ростова»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал новость о том, что клуб приостанавливает действие контрактов с пятью легионерами.

Ранее об этом сообщил «РБ Спорт». Речь идет о Баштуше, Деннисе Хаджикадуниче, Магнусе Кнудсене, Армине Гиговиче и Понтусе Алмквисте.

«Информация, что каждый легионер может покинуть российский клуб появилась давно. Пока же эти футболисты в команде», — сказал Кафанов «СЭ».

7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам РПЛ приостановить действие контрактов с клубами. Иностранные игроки и тренеры могут воспользоваться правом односторонней приостановки соглашения до завершения сезона в России (30 июня 2022 года). На этот период они будут считаться свободными агентами и смогут подписать соглашения с новыми клубами без каких-либо последствий.

РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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«Ростов» приостанавливает действие контрактов с пятью легионерами
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2
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3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
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 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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Артем Дзюба

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Краснодар

 6
Артем Дзюба

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Зенит

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