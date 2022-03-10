Кафанов отреагировал на новость о приостановке контрактов с легионерами «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал новость о том, что клуб приостанавливает действие контрактов с пятью легионерами.

Ранее об этом сообщил «РБ Спорт». Речь идет о Баштуше, Деннисе Хаджикадуниче, Магнусе Кнудсене, Армине Гиговиче и Понтусе Алмквисте.

«Информация, что каждый легионер может покинуть российский клуб появилась давно. Пока же эти футболисты в команде», — сказал Кафанов «СЭ».

7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам РПЛ приостановить действие контрактов с клубами. Иностранные игроки и тренеры могут воспользоваться правом односторонней приостановки соглашения до завершения сезона в России (30 июня 2022 года). На этот период они будут считаться свободными агентами и смогут подписать соглашения с новыми клубами без каких-либо последствий.