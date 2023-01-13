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Сегодня, 16:33

«Ростов» приглашал в команду голкиперов Рустама Ятимова и Ивана Коновалова

Алина Савинова
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«Ростов» занимается поиском вратарей, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Ростов» ищет голкиперов для ротации Песьякова во второй части сезона. На данный момент клуб рассматривает несколько кандидатур. Этой зимой представители «Ростова» вели переговоры с «Истиклолом» об аренде вратаря сборной Таджикистана Рустама Ятимова, но клуб не отпустил игрока. Также южане были заинтересованы в аренде Ивана Коновалова из «Ливингстона», однако сам вратарь пока не хочет покидать шотландский клуб.

В расположении «Ростова» находится только один вратарь — Сергей Песьяков. Второй голкипер Никита Медведев травмирован и, скорее всего, пропустит почти всю оставшуюся часть сезона. Максим Рудаков на правах аренды выступает за финскую «Хонку», а Егор Бабурин — за московское «Торпедо».

«Ростов» идет на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-priglashal-k-sebe-vratarej-rustama-yatimova-i-ivana-konovalova/
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ФК Ростов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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