Павел Мамаев — о продолжении карьеры: «У меня и так все прекрасно»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Ждать ли продолжения моей карьеры? У меня все прекрасно, всего доброго!» — приводит «РБ Спорт» слова Мамаева.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком этим летом. На данный момент футболист находится без клуба.

Ранее Мамаев выступал за такие российские команды, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».