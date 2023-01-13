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Павел Мамаев — о продолжении карьеры: «У меня и так все прекрасно»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Ждать ли продолжения моей карьеры? У меня все прекрасно, всего доброго!» — приводит «РБ Спорт» слова Мамаева.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком этим летом. На данный момент футболист находится без клуба.

Ранее Мамаев выступал за такие российские команды, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-mamaev-u-menya-vse-prekrasno/
Павел Мамаев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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