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Сегодня, 16:08

Президент «Урала» рассказала, почему команда не проводит зимние сборы в России

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался на тему проведения зимних сборов отечественных команд в России.

«Почему мы не проводим сборы в России? А где у нас мы можем расположиться? В Сочи? Дайте нам поля и отели по нормальным ценам. Сборы в ОАЭ нисколько не дороже, чем в Сочи. Мы уверены, что в Эмиратах поля будут и за качество не сомневаемся. У нас все команды катаются на сборы в Испанию, Кипр и так далее.

Мы спокойно проводим там товарищеские игры и все нормально. Если будут условия для проведения сборов в России, мы, конечно, останемся здесь, но пока у нас этого нет. Что касается цен, то провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия — погода, гостиницы, поля — в Эмиратах лучше», — заявил Иванов «РБ Спорт».

Сборы «Урала» будут проходить в Объединенных Арабских Эмиратах в середине января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-provesti-sbory-v-oae-i-sochi-stoit-odinakovo-no-usloviya-v-e-miratah-luchshe/
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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