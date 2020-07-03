«Ростов» прибыл в Самару на матч с «Крыльями»
3 июля 2020, 21:57
Игроки «Ростова» прилетели в Самару на матч 26-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов».
Игра состоится 4 июля, начало — в 18.30 по московскому времени. Дончане в таблице идут на четвертом месте с 42 очками, «Крылья», имея в активе 23 очка, занимают 15-ю строчку.
Команда в Самаре ???— Football Club Rostov (@rostovfc) July 3, 2020
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Готовимся к завтрашней игре с «Крыльями Советов» ?? Матч начнётся в 18:30 ???
???#ФКРостов #КрыльяСоветовРостов pic.twitter.com/IVtmWmJYbY
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
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