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«Ростов» прибыл в Самару на матч с «Крыльями»

3 июля 2020, 21:57
Игроки &quot;Ростова&quot; в аэропорту Самары. Фото ФК "Ростов"
Игроки &quot;Ростова&quot; в аэропорту Самары. Фото ФК "Ростов"
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Игроки «Ростова» прилетели в Самару на матч 26-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов».

Игра состоится 4 июля, начало — в 18.30 по московскому времени. Дончане в таблице идут на четвертом месте с 42 очками, «Крылья», имея в активе 23 очка, занимают 15-ю строчку.

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