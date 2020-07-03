«Ростов» прибыл в Самару на матч с «Крыльями»

Игроки «Ростова» прилетели в Самару на матч 26-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов».

Игра состоится 4 июля, начало — в 18.30 по московскому времени. Дончане в таблице идут на четвертом месте с 42 очками, «Крылья», имея в активе 23 очка, занимают 15-ю строчку.