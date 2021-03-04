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Корян продлил контракт с «Химками»

20:43
Аршак Корян. Фото ФК «Химки»
Аршак Корян. Фото ФК «Химки»
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Официальный сайт «Химок» 4 марта сообщил о продлении контракта с нападающим Аршаком Коряном.

Срок соглашения с 25-летним армянином не уточняется, действующий контракт истекал летом этого года.

В 2019 году футболист перешел из «Локомотива» как свободный агент, до этого отыграв полгода в подмосковном клубе в аренде.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Корян провел 11 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/mart/arshak-koryan-prodlil-kontrakt-s-khimkami/

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