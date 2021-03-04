Корян продлил контракт с «Химками»
20:43
Официальный сайт «Химок» 4 марта сообщил о продлении контракта с нападающим Аршаком Коряном.
Срок соглашения с 25-летним армянином не уточняется, действующий контракт истекал летом этого года.
В 2019 году футболист перешел из «Локомотива» как свободный агент, до этого отыграв полгода в подмосковном клубе в аренде.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Корян провел 11 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал голевую передачу.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/mart/arshak-koryan-prodlil-kontrakt-s-khimkami/
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