Канчельскис: «Лицо российского футбола — Акинфеев, а не Дзюба»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кого считает лицом российского футбола.

«Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Ну какой Артем? Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые. У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.