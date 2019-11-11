«Ростов» обратился в экспертную судейскую комиссию. В игре с «Тамбовом» в пользу ростовчан не назначили пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал комментировать решение главного арбитра матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» (1:2) Сергея Карасева, который не назначил пенальти в ворота гостей на 51-й минуте. В эпизоде, который происходил в штрафной тамбовчан, футболист гостей Владимир Обухов сбил игрока ростовчан Евгения Чернова.

— «Ростов» направил письмо в экспертную судейскую комиссию, этот и еще несколько эпизодов будут рассматриваться там, поэтому я пока не комментирую этот матч, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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