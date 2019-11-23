«Ростов» в своем официальном Twitter подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

— Показали хорошую игру, но, к сожалению, остались без очков, — написал клуб.

Оба гола в ворота ростовчан с пенальти забил форвард Максимилиан Филипп. Сам «Ростов» не смог реализовать пенальти на 98 минуте матча.После 17 туров «Ростов» с 30 баллами располагается на 3-й строчке чемпионата России.

Показали хорошую игру, но, к сожалению, остались без очков ? pic.twitter.com/536KgbaDne — Football Club Rostov (@rostovfc) November 23, 2019

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