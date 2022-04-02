«Ростов» — «Нижний Новгород»: Кравцов сыграл рукой, Левников пенальти не назначил, ВАР Жабченко не вмешался. Почему?

На 37-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Нижний Новгород» (1:2) в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с левой рукой Кирилла Кравцова. Полузащитник нижегородцев в борьбе с Дмитрием Полозом сделал движение рукой к мячу и сыграл в него.

Арбитр Кирилл Левников нарушение правил не зафиксировал. Видеоассистенты Анатолий Жабченко и Екатерина Курочкина провели проверку, но в его действия не вмешались.

Эксперты «СЭ» считают, что в этой ситуации были основания для назначения 11-метрового удара в пользу ростовчан. ВАР должен был предложить судье посмотреть видеоповторы.