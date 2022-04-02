«Ростов» на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

7-я минута: гол Эннина, 0:1

25-я минута: гол Щетинина, 1:1

45+1-я минута: гол Стоцкого, 1:2

Благодаря победе «Нижний Новгород» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 23 матчах. «Ростов» идет на 12-й строчке с 22 очками в 22 играх.