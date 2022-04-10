«Ростов» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матч РПЛ

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«Ростов» встречается с «Локомотивом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитник Кирилл Щетинин и защитник Максим Осипенко. У гостей красную карточку получил Наир Тикнизян.

Таким образом, после первого тайма счет «Ростов» выигрывает со счетом 2:0.