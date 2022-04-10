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«Ростов» дома разгромил «Локомотив». Тикнизян получил прямую красную карточку

«Ростов» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ростов» — «Локомотив».
Фото ФК «Локомотив»

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Кирилл Щетинин, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко с пенальти. У гостей единственный гол с пенальти забил Вильсон Изидор.

Отметим, что в составе «Локомотива» прямую красную карточку за нарушение правил против Данила Глебова получил Наир Тикнзиян.

Таким образом, «Ростов» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 37 баллами остался на шестой позиции.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Локомотив
Голы
Щетинин, 33 (1:0), Осипенко, 43 (2:0), Полоз, 61 (3:0), Комличенко, 70 (4:0), Изидор, 81 (4:1)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин (Поярков, 88) Глебов Байрамян Тугарев (Селява, 60) Лангович Щетинин (Сухомлинов, 90) Полоз Комличенко (Соу, 89)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Баринов Бека Бека (Марадишвили, 46) Жемалетдинов (Керк, 63) Тикнизян Петров (Рыбус, 42) Кухта (Бабкин, 46) Изидор
Предупреждения
Осипенко 30’  -  Изидор 30’, Живоглядов 66’, Баринов 82’
Удаления
Тикнизян 36’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)
Дмитрий Полоз
Наяир Тикнизян
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Вильсон Изидор
Максим Осипенко
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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 - : -
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