«Ростов» дома разгромил «Локомотив». Тикнизян получил прямую красную карточку

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Кирилл Щетинин, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко с пенальти. У гостей единственный гол с пенальти забил Вильсон Изидор.

Отметим, что в составе «Локомотива» прямую красную карточку за нарушение правил против Данила Глебова получил Наир Тикнзиян.

Таким образом, «Ростов» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 37 баллами остался на шестой позиции.