Источник: футболистам «Арсенала» объявили о задержках зарплаты

Тульский «Арсенал» начал испытывать серьезные финансовые проблемы, утверждает «РБ Спорт».

Игрокам команды на собрании было объявлено о задержках зарплаты. Деньги за март пообещали выплатить не раньше мая. Также сокращены расходы по многим статьям: например, для футболистов убрали питание в столовой.

Основная причина — уход главного спонсора «Арсенала» — «Ростеха». Клуб занимается поиском альтернативного инвестирования и пытается решить вопрос с лицензированием в РФС. Однако в следующем сезоне бюджет точно будет меньше.

На данный момент «Арсенал» занимает последнее место в чемпионате России. По неофициальным данным, годовой бюджет команды составлял более 1,5 миллиарда рублей.