Радимов считает, что вскрыть оборону «Рубина» без Кордобы «Краснодару» будет тяжело

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал, чего ждет от матча «Краснодара» против «Рубина», который состоится в субботу, 2 марта.

«Дисквалификация Кордобы на матч с «Рубином» — это огромный минус для «Краснодара». Потому что Рахимов очень хорошо готовит команду после сборов, и тактически «Рубин» также будет подготовлен очень серьезно. Вскрыть его оборону будет очень тяжело, а в ответ они будут убегать в контратаки. «Краснодару» в таком матче нападающий плана Кордобы помог бы очень сильно. И при стандартах, и разворачивать атаки, и зацепиться за мяч в штрафной, на опережение сыграть...» — цитирует Радимова «РБ Спорт».