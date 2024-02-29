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29 февраля, 18:55

Радимов считает, что вскрыть оборону «Рубина» без Кордобы «Краснодару» будет тяжело

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал, чего ждет от матча «Краснодара» против «Рубина», который состоится в субботу, 2 марта.

«Дисквалификация Кордобы на матч с «Рубином» — это огромный минус для «Краснодара». Потому что Рахимов очень хорошо готовит команду после сборов, и тактически «Рубин» также будет подготовлен очень серьезно. Вскрыть его оборону будет очень тяжело, а в ответ они будут убегать в контратаки. «Краснодару» в таком матче нападающий плана Кордобы помог бы очень сильно. И при стандартах, и разворачивать атаки, и зацепиться за мяч в штрафной, на опережение сыграть...» — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, обгоняя «Зенит» на два очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-vskry-t-oboronu-rubina-bez-kordoby-krasnodaru-budet-ochen-tyazhelo/
Владислав Радимов
ФК Краснодар
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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