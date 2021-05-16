Нападающий «Краснодара» Масиэл Вандерсон был заменен на 68-й минуте в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он получил травму и покинул поле на носилках.

Вандерсон в матче отдал результативную передачу в первом тайме и забил второй мяч.