«Ростов» — «Краснодар»: Вандерсон покинул поле на носилках
16 мая 2021, 15:35
Нападающий «Краснодара» Масиэл Вандерсон был заменен на 68-й минуте в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он получил травму и покинул поле на носилках.
Вандерсон в матче отдал результативную передачу в первом тайме и забил второй мяч.
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