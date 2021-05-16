Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Краснодар»: Вандерсон покинул поле на носилках

16 мая 2021, 15:35
Вандерсон покинул поле на носилках. Фото Скрин эфира «Матч Боец»
Вандерсон покинул поле на носилках. Фото Скрин эфира «Матч Боец»
Теги:

Нападающий «Краснодара» Масиэл Вандерсон был заменен на 68-й минуте в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он получил травму и покинул поле на носилках.

Вандерсон в матче отдал результативную передачу в первом тайме и забил второй мяч.

Ростов — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В ЦСКА опровергли информацию о работе Олича в сборной Хорватии
Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Руя Витории на пост главного тренера команды
«Главная ошибка — не выбросил из лодки тех, кто греб в другую сторону». Интервью с экс-тренером «Ротора»
Сборная России выиграла мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр