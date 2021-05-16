«Динамо» — ЦСКА: Грулев сделал дубль и вывел бело-голубых вперед
Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев сделал дубль в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА и вывел свою команду вперед — 2:1.
22-летний футболист обыграл защитника армейцев Вадима Карпова и реализовал выход один на один с Игорем Акинфеевым.
Этот гол стал для Грулева четвертым в сезоне-2020/21.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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