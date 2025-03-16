«Ростов» — «Краснодар»: Кукуян пропустил фол Комличенко — помог ВАР

На 64-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» судья из Краснодарского края Павел Кукуян ошибочно не зафиксировал фол Николая Комличенко в голевой атаке хозяев поля.

Сравнительно быстро после вмешательства ВАР Василия Казарцева и просмотра видеоповторов на мониторе у поля рефери вынес другой вердикт, объявив: «Решение изменено. Фол в атаке».

Эпизод с фолом нападающего «Ростова» Николая Комличенко в штрафной «Краснодара». Фото Скриншот трансляции матча «Ростов» — «Краснодар»

Эпизод с фолом нападающего «Ростова» Николая Комличенко в штрафной «Краснодара». Фото Скриншот трансляции матча «Ростов» — «Краснодар»

При этом Кукуян недоговорил — не озвучил свое окончательное решение о наказании ростовчанина штрафным ударом. Только красиво сделал жест левой рукой.

Судейская бригада абсолютно права: в том моменте краснодарец Диего Коста сыграл в мяч, а Комличенко ударил его по ноге. Взятие ворот в итоге правильно не засчитано.