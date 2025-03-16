«Ростов» — «Краснодар»: гости вышли вперед на 78-й минуте

«Краснодар» открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:0.

На 78-й минуте отличился форвард Мозес Кобнан, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».