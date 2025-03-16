«Краснодар» обыграл «Ростов» благодаря голу Кобнана

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в гостевом матче 21-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный мяч в игре забил Мозес Кобнан, который отличился на 78-й минуте. Гол форварда ростовчан Мохаммада Мохеби на 64-й минуте был отменен после просмотра ВАР из-за фола в атаке.

«Краснодар» набрал 46 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на 3 балла, а расположившийся на третьей позиции «Спартак» — на 6 очков. Питерская и московская команды сыграют друг против друга позднее в воскресенье.

«Ростов» прервал 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России и с 30 баллами занимает восьмую строчку в таблице.