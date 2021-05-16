«Краснодар» одержал победу над «Ростовом»

«Ростов» проиграл «Краснодару» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:3.

Счет в матче в дополнительное время первого тайма открыл полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон. На 48-й минуте ВАР отменил гол Алексея Ионова в ворота «Ростова» из-за офсайда, но команда сократила отставание после автогола Юрия Газинского на 49-й минуте. Второй мяч на 60-й минуте в ворота соперника отправил нападающий гостей Масиэл Вандерсон, который позже покинул поле на носилках по причине травмы. На 7-й компенсированной минуте защитник гостей Кайо забил победный гол.

Отметим, в добавленное время второго тайма был удален главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

«Ростов» с 43 очками занял девятое место в турнирной таблице. «Краснодар» на десятой позиции с 41 очком.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — 1:3 (0:1)

Голы: Олссон, 45+4 (0:1). Газинский, 49 — в свои ворота (1:1). Вандерсон Масиэл, 60 (1:2). Кайо, 90+7 (1:3).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Рудаков, Козлов, Терентьев (Алеесами, 66), Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Гигович, 31), Байрамян (Полоз, 66), Фольмер (Альмквист, 46), Глебов, Хасимото (Обухов, 82), Соу.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский (Уткин, 83), Стоцкий, Кабелла (Кайо, 83), Классон, Олссон, Вандерсон Масиэл (Берг, 68).

Предупреждения: Фольмер, 5. Чернов, 13. Хасимото, 35.

Судьи: Матюнин. Мосякин (оба — Москва), Богданов (Верея).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Богач (Люберцы).

16 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».