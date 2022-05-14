«Ростов» и «Химки» объявили составы на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ.

В воротах ростовчан сыграет Сергей Песьяков, который остался в запасе в матче прошлого тура с «Уфой» (0:0).

У «Химок» с первых минут на поле выйдет Резиуан Мирзов. Футболист не попадал в стартовый состав подмосковной команды с 17 апреля, тогда химчане сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в 25-м туре. С тех пор Мирзов дважды выходил на замену, а в прошлом туре против «Зенита» не попал в заявку.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Лангович, Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Турищев.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Магомедов, Руденко.

Запасные: Генералов, Юран, Филин, Николас, Главчич, Долгов, Садыгов.

Матч «Ростов» — «Химки» состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 16.30 (мск).