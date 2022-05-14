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«Ростов» — «Химки»: Песьяков вернулся в ворота хозяев, Мирзов выйдет в старте гостей впервые за месяц

«Ростов» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ростов» и «Химки» объявили составы на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ.

В воротах ростовчан сыграет Сергей Песьяков, который остался в запасе в матче прошлого тура с «Уфой» (0:0).

У «Химок» с первых минут на поле выйдет Резиуан Мирзов. Футболист не попадал в стартовый состав подмосковной команды с 17 апреля, тогда химчане сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в 25-м туре. С тех пор Мирзов дважды выходил на замену, а в прошлом туре против «Зенита» не попал в заявку.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Лангович, Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Турищев.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Магомедов, Руденко.

Запасные: Генералов, Юран, Филин, Николас, Главчич, Долгов, Садыгов.

Матч «Ростов» — «Химки» состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 16.30 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
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ФК Ростов
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
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14.05 14:00
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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 - : -
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