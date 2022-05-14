«Уфа» — «Арсенал»: Эванс Кангва получил красную карточку во втором тайме

Полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва получил красную карточку в середине второго тайма матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Кангва получил вторую желтую карточку за опасную игру и был вынужден покинуть поля.

Отметим, что форвард вышел на замену еще по ходу первого тайма встречи.