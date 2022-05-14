Смородская считает, что после поддержки Дюкова Хачатурянцу не грозит уход с поста президента РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова президента РФС Александра Дюкова о том, что он полностью поддерживает деятельность президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Если его Дюков поддерживает, то можно однозначно сказать, что он останется на своем посту и ему ничего не грозит», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию по окончанию нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ. Он был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года.