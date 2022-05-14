Смородская считает, что после поддержки Дюкова Хачатурянцу не грозит уход с поста президента РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова президента РФС Александра Дюкова о том, что он полностью поддерживает деятельность президента РПЛ Ашота Хачатурянца.
«Если его Дюков поддерживает, то можно однозначно сказать, что он останется на своем посту и ему ничего не грозит», — сказала Смородская «СЭ».
Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию по окончанию нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ. Он был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года.
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|
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|
2
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|29
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|53
|
3
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|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
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|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
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|28
|12
|8
|8
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|44
|
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|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
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|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
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|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
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|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
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28 тур
29 тур
30 тур
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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