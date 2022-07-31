«Ростов» — «Химки»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

31 июля «Ростов» сыграет дома с «Химками» в матче 3-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Ростов-на-Дону», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Химки». Видеотрансляция игры будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Ростов» занимает 11-е место с двумя очками в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — седьмые с 4 баллами.

В прошлом туре команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Химки» выиграли у «Нижнего Новгорода» (3:0).