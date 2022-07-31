Петржела считает, что Мамаеву стоит начать интересоваться «нормальной работой вне футбола»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника Павла Мамаева.

«Как я вижу будущее Мамаева? Я считаю, что для него будет лучше, если он начнет интересоваться нормальной работой вне футбола», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Последним клубом 33-летнего Мамаева стали «Химки». В прошедшем сезоне полузащитник провел семь матчей за подмосковную команду.