Масалитин: «Если бы не Акинфеев, ЦСКА мог проиграть»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча против «Нижнего Новгорода» (2:2) в рамках 3-го тура РПЛ.

— Очень тяжелый матч для ЦСКА. В первой игре на выезде сразу попали под давление. «Нижний Новгород» приятно удивил, был предельно мотивирован, нацелен на атаку. В середине поля нижегородцы явно переиграли ЦСКА, но и в обороне армейцы не преуспели, — цитирует Масалитиниа «РБ Спорт».

— С чем связываете этот ничейный результат? ЦСКА же уверенно выглядел в первом тайме.

— В плане созидания и защиты армейцы выглядели не очень. Все моменты ЦСКА создавал после обрезов и ошибок соперника. Если бы у Чалова было мастерства побольше, он бы забил в пустые ворота, Медина выскакивал один на один. Тогда с этими реализованными моментами счет был бы 3:0 к 15 минуте. Если бы не Акинфеев, ЦСКА мог проиграть.

После трех туров ЦСКА занимает второе место, уступая «Зениту» только по дополнительным показателям.