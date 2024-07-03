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«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Ростов» победил махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче — 3:1.

На гол хавбека Эгаша Касинтуры («Динамо») команда Валерия Карпина ответила результативными ударами Егора Голенкова, Имрана Азнаурова и Роналдо.

6 июля «Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром», «Динамо» 6 июля сыграет с «Чайкой».

Товарищеский матч. Клубы

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала) — 3:1 (0:0)

Голы: Касинтура, 48 (0:1). Голенков, 73 — с пенальти (1:1). Азнауров, 74 (2:1). Роналдо, 77 (3:1).

«Ростов»: Ятимов (Ханкич, 46), Чернов (Сако, 46), Мелехин (Кучаев, 46), Игнатов, Байрамян (Вахания, 61), Уткин (Жбанов, 46), Глебов (Щетинин, 61), Шанталий (Зубенко, 61), Колтаков (Голенков, 61), Комличенко (Азнауров, 61), Лангович (Роналдо, 61).

«Динамо» (Махачкала): Магомедов (Юсупов, 61), Волк, Кагермазов, Алибеков (Ковачевич, 70), Сандрачук (Сундуков, 70), Шумахов (Ш.Гаджиев, 70), Сердеров (Ангбан, 61), Глушков (Зинович, 61), Крачковский (А.Гаджиев, 61), Пальцев, Касинтура (Игрок на просмотре, 70).

Товарищеские матчи. Клубы.
03 июл, 19:00. ()
Ростов
3:1
Динамо Мх

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
1
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2
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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