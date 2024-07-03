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«Акрон» разгромил кипрский клуб со счетом 7:0

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«Акрон» разгромил кипрский клубом «Ениджами Агделен» со счетом 7:0 в рамках летних тренировочных сборов в Турции.

В составе «Акрона» дубль оформил нападающий Сергей Грибов. По одному мячу забили Артур Галоян, Дмитрий Пестряков, Максим Палиенко, Арсений Дмитриев и Максим Холодов.

В предыдущей контрольной встрече «Акрон» разгромил турецкую «Испарту 32» со счетом 10:0. Тольяттинцы пробились в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Уралом» и впервые в истории сыграют в высшем дивизионе чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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