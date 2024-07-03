«Акрон» разгромил кипрский клуб со счетом 7:0

«Акрон» разгромил кипрский клубом «Ениджами Агделен» со счетом 7:0 в рамках летних тренировочных сборов в Турции.

В составе «Акрона» дубль оформил нападающий Сергей Грибов. По одному мячу забили Артур Галоян, Дмитрий Пестряков, Максим Палиенко, Арсений Дмитриев и Максим Холодов.

В предыдущей контрольной встрече «Акрон» разгромил турецкую «Испарту 32» со счетом 10:0. Тольяттинцы пробились в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Уралом» и впервые в истории сыграют в высшем дивизионе чемпионата России.